Survivor Cemal Can hayat hikayesini anlattı gözyaşlarına boğuldu! Olay itiraf

"Şişman çocuktum ama 3 ayda 15 kilo verdim": Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu.