Survivor Cemal Can adadan gidiyor mu? Şoke eden itiraflar!

"Kafamda bitirdim": Yarışma alanında rakibiyle kısa bir diyaloğa giren Cemal Can'ın "Ben daha dördüncü günden başladım şikayet etmeye. Adada yaşamak çok zor. Özlem zorluyor. Zayıfladık iyice çiroz olduk. Dayanamıyorum, bitirdim kafamda. Survivor benim için bitti" sözleriyle ekran başındakileri şok etti.