Survivor Bozkır Arslanı Celaleddin Volkan Konak Aşk Mantık İntikam'a fark attı! Reytingde zirve kimin

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkardı. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıkladığı Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde dibe çakıldı.