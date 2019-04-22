Survivor birleşme partisinde şıklık yarışı! Şarkı yarışmasının galibi kim oldu?
TV8'in ilgiyle takip edilen Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekranlara gelen 51. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Şıklıklarıyla göz dolduran yarışmacılar, Murat Boz ve Seda Sayan'ın jüri koltuğunda oturduğu şarkı yarışmasında ter döktü.
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da birleşme partisi yapıldı. Partiye özenle hazırlanan yarışmacılar, adeta şıklık yarışına girdi.
18
Partide, yemek ziyafetinden sonra şarkı yarışması da düzenlendi. Yarışmanın jürisinde Murat Boz, Seda Sayan ve Survivor sunucusu Giorgios yer aldı.
28
Şarkı yarışmasında Yunan yarışmacı Elpida, 'Stin Parallia' adlı şarkıyı söyleyerek birinci oldu.
38
Acun Ilıcalı gecede şu ifadeleri kullandı: "Kazanan yarışmacı seneye sevdiği bir arkadaşı ile birleşme partisine gelecek. Geçen seneki yarışmacımız sevdiği bir arkadaşı ile burada Merve Aydın ve eşi burada. Murat Boz geliyor, her zaman birlikteyiz ben de onun düğününe gideceğim."
48