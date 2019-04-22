Survivor birleşme partisinde şıklık yarışı! Şarkı yarışmasının galibi kim oldu?

Acun Ilıcalı gecede şu ifadeleri kullandı: "Kazanan yarışmacı seneye sevdiği bir arkadaşı ile birleşme partisine gelecek. Geçen seneki yarışmacımız sevdiği bir arkadaşı ile burada Merve Aydın ve eşi burada. Murat Boz geliyor, her zaman birlikteyiz ben de onun düğününe gideceğim."