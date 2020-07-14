Survivor birincisi kim oldu? Survivor şampiyonu açıklandı mı?
Survivor 2020 birincisi şu anda gerçekleşen büyük final ile belli oluyor. Acun Ilıcalı sunuculuğunda canlı olarak yayınlanan finale İstanbul GalataPort ev sahipliği yapıyor. Yalnızca yarışmacıların yakınlarının seyirci olarak konuk edildiği finalde Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven mücadele ediyor. Halk oylamasıyla belli olacak birincinin kim olacağı ise tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 şampiyonu belli oldu mu? Survivor'da kim şampiyon oldu?
Şubat ayından bu yana yayınlanan Survivor 2020 şampiyonu birazdan final canlı yayınında açıklanacak. İstanbul GalataPort’ta düzenlenen final Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında gerçekleşiyor.
İkili arasından kimin kazanacağı ise sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından tartışılıyor. Büyük uğraşlarla finale kalan iki yarışmacı da izleyiciler tarafından büyük taktir topluyor.
Acun Ilıcalı sunuculuğunda TV8 ekranlarında canlı yayınlanan yarışma heyecanla takip ediliyor. Peki, Survivor şampiyonu belli oldu mu? Survivor'ı kim kazandı?
Survivor 2020 şampiyonu kim oldu?
Yeni sezonuna şubat ayında başlayan ve 20’den fazla yarışmacının katılım sağladığı Survivor’da 5 aylık maratonun sonuna gelindi. Koronavirüs dönemi boyunca karantinadaki izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan yarışmada zaman zaman tansiyon yükseldi.