Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı pozuyla 'Evde kal' çağrısı yaptı
Son olarak 2018 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yarışan Berna Canbeldek, üzerinde yalnızca iç çamaşırı varken yaptığı 'Evde kal' çağrısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Her sene olduğu gibi bu senede TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da iki kere yarışma fırsatını elde eden ve son olarak 2018 yılında Survivor'da boy gösteren Berna Canbeldek de koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapadı.
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Evde karantina altında olduğu bu günlerde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Berna Canbeldek, evde neler yaptığına dair paylaşımlarını Instagram'dan yapmaya başladı.
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Instagram hesabından sporcu sütyeni ve mini şortlu pozunu paylaşan Berna, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" paylaşımında bulundu.
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Berna Canbeldek'in bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken birçok yorum da yapıldı.
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