Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi kim? İşte sosyal medyayı sallayan aşkı

"Her şey o gece başladı": Katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk, şu ifadeleri kullandı: "Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik.