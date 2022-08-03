Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisiyle görüntülenince şoke oldu "Helal olsun size burada da yakaladınız"
Seyircisi tarafından ilgiyle takip edilen yarışma Survivor'a 2020 yılında katılarak adını duyuran Barış Murat adaya finalist olarak veda etmişti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yağcı All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile ayrılığının ardından gönlünü yeni bir güzele kaptırmıştı. Nişantaşı'nda objektiflere sevgilisiyle takılan Yağcı önce şoke oldu sonra samimi açıklamalarda bulundu...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor'a 2020 yılında katılarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Barış Murat Yağcı dizindeki sakatlık sebebiyle adaya finalist olarak veda etmişti. All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile ayrılığının ardından gönlünü yeni bir güzele kaptıran Yağcı geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve şoke olmuştu. Yağcı "Helal olsun size burada da yakaladınız" dedi.
2020 yılında Survivor' a katılan ve finalist olarak ayrılan Barış Murat Yağcı 2022 yılında da Survivor'a katıldı. Ancak ünlü isim dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı. Barış Murat Yağcı, önceki akşam Alman sevgilisi Laura Celine ile Nişantaşı'nda görüntülendi. All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile ayrılığının ardından gönlünü yeni bir güzele kaptıran Yağcı
'Survivor All Star 2022'de sakatlığı nedeniyle üç hafta boyunca parkurlardan uzak kalan Barış Murat Yağcı, elendikten sonra Almanya’ya gitmiş, Türkiye'ye dönünce yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyuran oyuncu, Instagram hesabından aşk paylaşımı yapmıştı. 31 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz hafta ise Nişantaşı’nda objektiflere yansımıştı.
Motosikleti ile City’s AVM’ye gelen Yağcı, Almanya’dan kendisini ziyarete gelecek olan sevgilisine hediye bakmaya geldiğini söylemişti. Özel hayatı hakkında konuşan oyuncu, “Güzel bir ilişkim var. Daha 2-3 ay oldu. Evlilik yaşım tam olarak gelmedi, evlenebilirim de. Bu işler kısmet. Evlilik bir kez olsun, tek seferlik. O yüzden biraz dikkatli davranıyorum” ifadelerini kullanmıştı.