Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisiyle görüntülenince şoke oldu "Helal olsun size burada da yakaladınız"

Motosikleti ile City’s AVM’ye gelen Yağcı, Almanya’dan kendisini ziyarete gelecek olan sevgilisine hediye bakmaya geldiğini söylemişti. Özel hayatı hakkında konuşan oyuncu, “Güzel bir ilişkim var. Daha 2-3 ay oldu. Evlilik yaşım tam olarak gelmedi, evlenebilirim de. Bu işler kısmet. Evlilik bir kez olsun, tek seferlik. O yüzden biraz dikkatli davranıyorum” ifadelerini kullanmıştı.