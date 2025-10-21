Survivor Ayşe'yi hiç böyle görmediniz! Tesettürlü karesini paylaşmıştı...
Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları tartışmaları da beraberinde getirdi.
Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel olmuştu. Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.
Survivor Ayşe’nin kısa süre arayla yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada tartışma yarattı. Takipçileri ikiye bölünen Ayşe' Yüksel'e yorum yağdı.
Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii'den başörtülü pozlarını paylaşan Survivor Ayşe paylaşımına "Ruhun dinlendiği yerler vardır" notunu düştü.
ÖNCE BAŞÖRTÜSÜ SONRA DEKOLTE
Bu pozlardan kısa süre sonra ise Ayşe Yüksel siyah derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Takipçilerinden ise bu paylaşımlara farklı yorumlar geldi.