Survivor Ayşe Yüksel'den ada ile ilgil bomba itiraflar
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 'de üçüncü olan Ayşe Yüksel, ada hayatıyla ilgili bomba itiraflarda bulundu.
Ayşe Yüksel, Survivor 2021'de neler yaşadığını anlattı. Survivor 2021'de 3'üncü olan Ayşe Yüksel Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yüksel, adada yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu.
Yüksel, en cömert kimdi sorusuna, "son zamanlarda doriş ile poyrişim sağolsunlar bana çok cömert davrandılar. Bütün iyi özellikleri söyleyebileceğim tek iki kişi var" dedi.
İşte o açıklamalardan kritik başlıklar...
Nasıl gidiyor?
Dışarı hayatına alışmaya çalışıyorum.
Adapte olamadın mı hala?
Oldum aslında ama bazen gelgit yaşıyor insan. Tam alıştım diyorum sonra yine kalabalığın içinden soyutlanma isteği geliyor. Doğal ortamına çekilmek istiyorsun. Ben de elimden geldiğince o duyguyu bastırıp insanlara ve ortama adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü sürecimiz çok kısa. Buradan çıktıktan sonra hedeflerine ulaşabilmen için daha çabuk adapte olman gerekiyor. O yüzden elimden geldiğince alışmaya çalışıyorum.