Survivor Ayşe Yüksel nereli kaç yaşında Survivor Ayşe kaç kilo?

İnstagram hesabındanki takipçileri tarafından çoktan Survivor şampiyonu ilan edilen Ayşe Yüksel, yarışma sayesinde hayran kitlesini iyice arttırdı. Peki Survivor Ayşe kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'i daha yakından tanıyalım...