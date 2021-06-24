Survivor Ayşe Yüksel nereli kaç yaşında Survivor Ayşe kaç kilo?
Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı, heyecan dorukta. Bu akşam yarı finale kalan 4 isimden biri de Ayşe Yüksel oldu. özellikle son zamanlarda parkurlardaki başarısı ile dikkat çeken Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Survivor 2021 büyük final için geri sayım başladı. Büyük finale artık günler kaldı. 2 finalistin belli olacağı Survivor yarı finali bu akşam belli olacak ve 2 yarışmacı Survivor büyük finale veda edecek. Yarı finale adına yazdıran yarışmacılardan biri de Ayşe Yüksel oldu.
İnstagram hesabındanki takipçileri tarafından çoktan Survivor şampiyonu ilan edilen Ayşe Yüksel, yarışma sayesinde hayran kitlesini iyice arttırdı. Peki Survivor Ayşe kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor ve anne-babası kim? Gelin yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel'i daha yakından tanıyalım...
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu ve şu anda 21 yaşında. Yarışmanın en geç isimlerinden biri.
Survivor Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisidir. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.