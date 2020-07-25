Survivor Aycan Yanaç'tan olay itiraflar Sercan Nisa olayını ve Barış için bakın ne dedi

Aycan açıklamasında şunları dile getirdi:

"Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek...''