Survivor Aycan Yanaç'tan olay itiraflar Sercan Nisa olayı ve Barış için bakın ne dedi
Survivor Aycan Yanaç, Ertem Şener’in programına konuk oldu ve Sercan-Nisa arasındaki ilişkiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.
Aycan Yanaç Ertem Şener’in yayınına konuk oldu. YouTube'da yayımlanan Sorgu Odası'na konuk olan Survivor Aycan samimi açıklamalar yaptı. Sercan ve Nisa arasındaki ilişkiye dair açıklamalar yapan Aycan, Survivor'da ikinci olan Barış Murat Yağcı için de dedikleriyle dikkat çekti.
Aycan açıklamasında şunları dile getirdi:
"Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek...''
''Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..."
Aycan açıklamasında ayrılık haberinden etkilendiğini de itiraf etti. Aycan sevgilisiyle ayrılığının finale gitmesini engellediğini söyledi. Aycan yakın arkadaşı Asena'nın yaptığının da doğru olduğunu söyledi.