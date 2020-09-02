Survivor Aycan Yanaç'ın itirafları bomba 'Acun Ilıcalı'ya omuz attım elendim'
Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç, Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk oldu ve Acun Ilıcalı'ya omuz attığı haftaya dair söyledikleriyle olay oldu.
Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020 yarışmasının çok zorlu bir yarışma olduğunu söyleyen Yanaç, ilk olarak şunları dile getirdi:
"Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu. Yağmur yağıyor, üşüyorsun.''
''Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı."
Adadaki arkadaşlıklardan bahseden Yanaç, sözlerine şöyle devam etti:
''İlk başlarda Elif ile çok iyi anlaşıyorduk, ada hayatına alıştıkça Sercan ve Aşkım ile de güzel anlaştım. Aşkım'ı herkes kötü gibi görüyor ama çok tatlı birisi…''