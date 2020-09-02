Survivor Aycan Yanaç'ın itirafları bomba 'Acun Ilıcalı'ya omuz attım elendim'

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020 yarışmasının çok zorlu bir yarışma olduğunu söyleyen Yanaç, ilk olarak şunları dile getirdi: