Survivor Atakan yarışmadan elenince itiraf etti: Kameralar yokken...

Survivor yarışmasının hem en sevilen hem de en itici yarışmacısı olmayı başaran Atakan Işıktutan, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Sürekli ağlaması ve Dalaka ile olan samimiyetiyle adanın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Atakan, elenmesinin ardından Survivor Panorama programına konuk oldu.