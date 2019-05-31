Survivor Atakan yarışmadan elenince itiraf etti: Kameralar yokken...
Tv8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasından elendikten sonra bomba itiraflarda bulunan Atakan, Okay'la ilgili bomba bir itirafta bulundu.
Survivor yarışmasının hem en sevilen hem de en itici yarışmacısı olmayı başaran Atakan Işıktutan, geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Sürekli ağlaması ve Dalaka ile olan samimiyetiyle adanın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Atakan, elenmesinin ardından Survivor Panorama programına konuk oldu.
Programda Sema'nın sorduğu soru üzerine Okay ile yaşadığı hadiseyi anlatan Atakan, adeta tüm stüdyoyu şaşırttı. Atakan, Sema'nın "Adalarınız ayrılırken, sen ve Yusuf plan yapmışsınız ve Okay'ı istemiyormuşsunuz gibi bir hava oldu" sözleri üzerine Okay ile yaşadığı olaya açıklık getirdi.
Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların karışık olarak iki takıma ayrılacağının açıklanmasının ardından Okay'la konuştuğunu söyleyen Atakan, "Bu durumu çıkınca öğrendim. Okay ağabey, ben ve Yusuf çok güzel şeyler paylaştık adada" dedi.
Sevindim: Okay ile yaşadıklarını anlatmaya devam eden Atakan, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Takımların ayrılacağını duyduğumuz an, takımlara kimlerin seçileceği yönünde konuşmalarımız oldu. Ben Yusuf ve Okay ağabeyle aynı takımda yer alırız diye düşünerek sevindim...