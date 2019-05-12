Survivor Atakan ve Yusuf birbirine girdi büyük kavga cezalandırılabilir
Survivor'ın önceki gün yayınlanan 67. bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden siyah takım yarışmacılarından Atakan ve Yusuf'un oyun alanındaki kavgası adada büyüdü.
Survivor'ın en sevilen iki yarışmacısı olarak gösterilen Atakan ve Yusuf arasında yine kavga çıktı. Oynadığı dokunulmazlık oyununu kaybeden Atakan arkadaşlarına çıkışınca Yusuf’tan tepki gördü. Arasında sinirlerin gerildiği ortamda Atakan, Yusuf’a ‘Atarım seni suya’ diye karşılık verdi.
Sinirlerin gerildiği anlarda ikili diyaloglarını sıklaştıran yarışmacılardan Atakan, bu sefer beyaz takımdaki Hikmet'e laf attı. Oyunu kaybettiklerini ve üzgün olduklarını belirten Atakan, galibiyetin sevincini yaşayan Hikmet'e tepki gösterdi.
Takım arkadaşlarıyla şarkı söyleyip eğlenen Hikmet'e, "Bir sus ya, dalga geçer gibi şarkı söylemeyin" deyince, Hikmet karşılık olarak "Sana ne oluyor, hadi işine bak, Allah Allah" şeklinde tepki verdi.
Yaşanan kavgaların ardından Survivor Türkiye Yunanistan’ın 67. bölümünde önce iletişim oyunu oynandı ve ödülü kazanan yarışmacılar anneleriyle görüşme imkanı buldular.