Survivor Atakan ve Yusuf birbirine girdi büyük kavga cezalandırılabilir

Survivor'ın en sevilen iki yarışmacısı olarak gösterilen Atakan ve Yusuf arasında yine kavga çıktı. Oynadığı dokunulmazlık oyununu kaybeden Atakan arkadaşlarına çıkışınca Yusuf’tan tepki gördü. Arasında sinirlerin gerildiği ortamda Atakan, Yusuf’a ‘Atarım seni suya’ diye karşılık verdi.