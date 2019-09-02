Survivor Atakan Işıktutan ve Katerina Dalaka ilişkisinde flaş gelişme! Birbirlerini sildiler

Atakan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Katerina Dalaka'yı İstanbul'da çeşitli gezilecek yerlere götürmüş ve "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..." ifadelerini kullanmıştı.