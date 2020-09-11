Survivor Ardahan'ın sevgilisi Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi çıktı!

Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'a bu sene sonradan katılan Sadık Ardahan Uzkanbaş, damga vurdu. Survivor yarışmasının ardından da popülerliği sürdü ve Ardahan, sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi.