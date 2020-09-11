Survivor Ardahan'ın sevgilisi Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi çıktı!
Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın sevgilisi bir dönem yayımlanan Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi olduğu ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'a bu sene sonradan katılan Sadık Ardahan Uzkanbaş, damga vurdu. Survivor yarışmasının ardından da popülerliği sürdü ve Ardahan, sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi.
Survivor’da sık sık kullandığı ‘Babuş’ kelimesiyle dikkatleri üzerine çeken Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti.
Survivor Ardahan aşkı adadan döndükten sonra bir başka programın yarışmacısında buldu. Survivor Ardahan Kısmetse Olur’da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı.
Survivor Ardahan ve Tuğçe Ergişi ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu! Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede “Durdum durdum en romantiğini buldum” ifadelerini kullandı.