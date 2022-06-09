Survivor All Star'da Ayşe ve Batuhan arasıda tansiyon iyice yükseldi: ''Mızmızlanma Batuhan!''
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da takımlar oluşturuldu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Batuhan Karacakaya'nın oyun alanındaki gerginliğinin hıncı, konseyde Ayşe'den çıktı. Potaya giren isim kim oldu? İşte dün akşam Survivor'da yaşanan gergin dakikalarla ilgili detaylar...
8 Haziran akşamı yayınlanan 128'inci bölümde; kaptanlık oyununu erkeklerde Atakan, kadınlarda Nagihan kazandı. Takımlarını kuran ikiliden Atakan; Ogeday, Nisa, Hikmet ve Berkan'ı seçti. Nagihan da Adem, Anıl, Ayşe ve Batuhan ile takımını kurdu. İlk konseyde potaya giren isim kim oldu?
Takımları oluştuktan sonra dokunulmazlık için kıran kırana mücadele eden ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Kum torbası atışında iyi olduğu için Adem'in birini seçmesi gerektiğini söyleyen Nagihan ve Ayşe'ye tepki göstermemek için dizlerine vuran Batuhan'a Adem sitem etti.
Ünlüler takımında yüzleşme
Oyun sonunda iki turu da galip bitiren gönüllüler takımı oyunu ve ızgara tavuk ödülünü kazandı. Akşam adada günü değerlendiren ünlüler takımında ise Ayşe, oyunda Adem'in dışarda kalmasının onun yerine Batuhan'ın oynamasının yanlış olduğunu belirtti. Bunun üzerine Adem de "Bizim tek derdimiz takımın kazanması" dedi
Bu duruma tepki gösteren Batuhan daha sonra seçmeler sırasında yaptığı hareketin bir benzerini Anıl'ın da yaptığını ifade etti. Bunu görmediğini söyleyen Ayşe ise "Belki oyunu kaybettiği için dizine vurmuştur" deyince Batuhan ses tonunu yükseltti. İkili arasındaki tartışma konseyde de devam etti.