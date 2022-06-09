Survivor All Star'da Ayşe ve Batuhan arasıda tansiyon iyice yükseldi: ''Mızmızlanma Batuhan!''

Bu duruma tepki gösteren Batuhan daha sonra seçmeler sırasında yaptığı hareketin bir benzerini Anıl'ın da yaptığını ifade etti. Bunu görmediğini söyleyen Ayşe ise "Belki oyunu kaybettiği için dizine vurmuştur" deyince Batuhan ses tonunu yükseltti. İkili arasındaki tartışma konseyde de devam etti.