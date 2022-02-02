Survivor All Star yeni bölümde Evrim bombası Barış'ı Nisa'ya karşı doldurdu 'Şeytan önünde diz çöker'
Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanında sürgün adasındaki Evrim'in Barış'ı eski sevgilisi Nisa'ya karşı doldurması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Adada 'iğrenç' dediği Barış'a sürgün kampında iyi davranan Evrim'e 'Şeytan önünde diz çöker' yorumları yağdı!
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 15. bölüöm fragmanında sürgün adasındaki Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı'ya eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı'yı kötülemesi sosyal medyada viral oldu. Survivor All Star'ın geçtiğimiz bölümlerinde, parkurda Barış'a duyduğu öfkeyi Nisa'ya yansıtarak 'Bununla insanlar nasıl sevgili olabiliyor, nasıl hayran olup arkadaşlık kurabiliyor' diye kinayeli bir çıkış yapan Evrim, sürgün adasında tam tersi bir tavır sergileyerek Barış'ın yanında olduğunu sergileyen bir tavırla Nisa!yı kötüledi. Fragmanı izleyen Survivor All Star takipçileri Evrim'e öfke kusarak 'Şeytan senin önünde diz çöker Evrim' yorumları yağdırdı. İşte survivor All Star 15. bölümden tüm detaylar...
Survivor Evrim, Barış'ı Nisa'ya karşı öyle bir doldurdu ki sosyal medya 'şeytan' dedi: Survivor Evrim Keklik daha önceki bölümlerde "iğrenç" dediği Barış ile sürgün adasına düşünce, eski sevgilisi Nisa'ya karşı fena doldurdu! Nisa'nın kendisi için "İğrenç bir insan, onunla hayatıumın en kötü ünlerini geçirdim" dediğini iddia ederek Barış'ı dolduran Evrim, sosyal medyada bu tavrıyla yerden yere vuruldu.
Survivor All Star konseyi fena karışacak, Barış Nisa'dan hesap soruyor: Fragmanda yer alan bir diğer detay ise, Evrim'in açıklamalarının hesabını Konsey'de Nisa'ya sorduğu anda Nisa'nın şaşkınlığı oldu. Fragman sosyal medyada patlarken, Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 15. bölümünde işler karışacak gibi gözüküyor.
Konseyde Barış Nisa'dan hesap soruyor: Fragmandaki detaylara göre, Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın hesaplaşmasının yaşandığı konseyde Barış, 'Hangi yüzle iğrenç insan diyor" diyerek Nisa'yı suçluyor. İşte Evrim'in Barış'ı Nisa'ya karşı doldurduğu anlar