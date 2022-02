Survivor All Star yeni bölümde Evrim bombası Barış'ı Nisa'ya karşı doldurdu 'Şeytan önünde diz çöker'

TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 15. bölüöm fragmanında sürgün adasındaki Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı'ya eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı'yı kötülemesi sosyal medyada viral oldu. Survivor All Star'ın geçtiğimiz bölümlerinde, parkurda Barış'a duyduğu öfkeyi Nisa'ya yansıtarak 'Bununla insanlar nasıl sevgili olabiliyor, nasıl hayran olup arkadaşlık kurabiliyor' diye kinayeli bir çıkış yapan Evrim, sürgün adasında tam tersi bir tavır sergileyerek Barış'ın yanında olduğunu sergileyen bir tavırla Nisa!yı kötüledi. Fragmanı izleyen Survivor All Star takipçileri Evrim'e öfke kusarak 'Şeytan senin önünde diz çöker Evrim' yorumları yağdırdı. İşte survivor All Star 15. bölümden tüm detaylar...