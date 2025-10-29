Survivor All Star kadrosuna bir isim daha katıldı! O isme çok şaşıracaksınız...

SKANDALLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

Çıtak'ın yarışmaya dahil olduğunu duyanlar ise ilginç yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, 'Kaos kaçınılmaz' gibi yorumlarda bulundu. Özellikle son zamanlarda skandallarla anılan Çıtak en son Bodrum'da emniyet şeridinde bir seyir halindeyken bir polis memuru ile tartışırken gündeme gelmişti. 'Dur' ihtarına uymayan Çıta, kapılarını kilitleyip polise direnmişti.