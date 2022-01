Survivor All Star 2022'ye ramak kala Nisa Bölükbaşı'ya korona şoku kadrodan çıktı İşte yeni yedek yarışmacı

Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala kadroya katılan eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı'ndan kötü haber... 15 Ocak Cumartesi günü Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak yarışma kadrosundan çıkarıldı. Survivor Nisa'nın koronaya yakalandığı ise Acun Ilıcalı'nın, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için açtığı canlı yayında ortaya çıktı. Peki Survivor All Star 2022'ye Nisa yerine hangi eski Survivor yarışmacısı katılacak? İşte o yedek yarışmacı...