Survivor All Star 2022 yedekler belli oldu Ayşıl Özaslan kimdir nereli 15 yıl önce Acun Ilıcalı'da yarışmış!
TV8 Survivor All Star 2022 yedek kadro listesi belli oldu 2022 Survivor All Star'a yedeklerden katılacak isimlerden biri Ayşıl Özaslan oldu. Ayşıl Özaslan'ın kim olduğu en merak edilenlerden biri olurken 15 yıl önce yarıştığı ortaya çıktı!
TV8'de bu akşam 20.00'de nefes kesen bir bölümle ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'de dengeler alt üst oldu. Survivor 2022 All Star tarihinde ilklerin yaşandığı yeni sezon yayınlandığı günden bu yana neredeyse her yeni bölümde başka bir farklılıkla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şok ediyor. Sürgün kampı kavramıyla ünlüler ve gönüllüler takımını yarışmanın ilk bölümlerinden itibaren zorlayan Acun Ilıcalı, yedek kadro listesini de duyurdu ve yedek yarışmacılar adaya geldi. Survivor All Star 2022 yedekler arasında en dikkat çeken isim ise Ayşıl Özaslan oldu. Ayşıl Özaslan kim, nereli sorusu dün akşam yayınlanan Survivor All Star bölümünden bu yana sosyal medyada en merak edilen konuların başında geldi.
Survivor All Star'da neler oldu?
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star 2022 son gelişmeler programın hayranları tarafından araştırılıyor. Son dokunulmazlık oyununda Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları Adem, Sema ve Aycan'ın yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hal böyle olunca; "Survivor Adem, Aycan ve Sema neden yok, sakatlandı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema nerede, hastalandı mı?" gibi sorulara yanıt aranırken Acun Ilıcalı konu ile ilgili konseyde açıklama yaptı.Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star 2022 son gelişmeler programın hayranları tarafından araştırılıyor. Son dokunulmazlık oyununda Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları Adem, Sema ve Aycan'ın yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hal böyle olunca; "Survivor Adem, Aycan ve Sema neden yok, sakatlandı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema nerede, hastalandı mı?" gibi sorulara yanıt aranırken Acun Ilıcalı konu ile ilgili konseyde açıklama yaptı.
"Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, nerede? Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları Aycan, Adem ve Sema sakatlandı mı, hastalandı mı?" gibi soruların yanıtları, All Star izleyicisi tarafından merak konusu oldu.
Survivor 2022 All Star'da Adem-Aycan ve Sema'nın konseyde yer almaması ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.