Survivor All Star 2022 yedekler belli oldu Ayşıl Özaslan kimdir nereli 15 yıl önce Acun Ilıcalı'da yarışmış!

Survivor All Star'da neler oldu?

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star 2022 son gelişmeler programın hayranları tarafından araştırılıyor. Son dokunulmazlık oyununda Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları Adem, Sema ve Aycan'ın yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hal böyle olunca; "Survivor Adem, Aycan ve Sema neden yok, sakatlandı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema nerede, hastalandı mı?" gibi sorulara yanıt aranırken Acun Ilıcalı konu ile ilgili konseyde açıklama yaptı.Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star 2022 son gelişmeler programın hayranları tarafından araştırılıyor. Son dokunulmazlık oyununda Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları Adem, Sema ve Aycan'ın yer almaması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hal böyle olunca; "Survivor Adem, Aycan ve Sema neden yok, sakatlandı mı? Survivor Aycan, Adem ve Sema nerede, hastalandı mı?" gibi sorulara yanıt aranırken Acun Ilıcalı konu ile ilgili konseyde açıklama yaptı.