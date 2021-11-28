Survivor All Star 2022 öncesi Turabi Çamkıran'dan olay mesaj 'Acun abiniz haberi verir...'
TV8 Survivor All Star 2022 yeni sezona katılacak eski Survivor şampiyonlarından 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran, sosyal medyada krnisine yönelik, üst üste Survivor'a katılması gerekçesiyle 'Survivor'dan mı emekli olacaksın' eleştirileri ve 'Artık Survivor'a katılmaz' yorumlarına çok konuşulacak bir yanıt verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022 kadrosuna gireceği, yarışmanın listesinin şekillenmeye başladığı ilk günlerden beri konuşulan Turabi Çamkıran'dan All Star'a ilişkin olay sözler... Daha önce Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" dedi.
TV8 ekranlarının en çok izlenen programı Survivor'da All Star 2022 kadrosunda olacağı iddia edilen Turabi sosyal medya hesabından hakkındaki söylentilere yanıt verdi.
Acun Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum" demişti.
Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu.