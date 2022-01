Survivor All Star 2022 Nisa Bölükbaşı yerine Turbo Turabi mi geliyor? Acun'dan gönüllülere taze kan!

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2022 All Star yeni sezonu bugüne kadarki "en kaotik kadro' ile yayın hayatına geçtiğimiz günlerde başladı. 2022 Survivor All Star yayın hayatına bir eksikle başladı, eski yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak kadroya giremedi, Nisa'nın yerine geçen Yağmur Banda ise medya kulislerinde 'elenebilecek yarışmacılar' listesinde... Survivor All Star ile ilgili sosyal medyada kurulan kulis sayfalarında yer alan son iddialara göre 2 kez şampiyon olan ve Survivor 2022 All Star kadrosunda da isminin geçmesi beklenen, ancak Acun Ilıcalı'nın kadroya almadığı Turbo lakaplı Turabi Çamkıran Dominik'e Nisa Bölükbaşı yerine gelmek için hazırlık yapıyor.