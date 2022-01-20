Survivor All Star 2022 Nisa Bölükbaşı yerine Turbo Turabi mi geliyor? Acun'dan gönüllülere taze kan!
TV8 Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda koronavirüs olmasından dolayı kadroya giremeyen Nisa Bölükbaşı yerine Turbo lakaplı Turabi Çamkıran'ın geleceği konuşuluyor!
TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2022 All Star yeni sezonu bugüne kadarki "en kaotik kadro' ile yayın hayatına geçtiğimiz günlerde başladı. 2022 Survivor All Star yayın hayatına bir eksikle başladı, eski yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak kadroya giremedi, Nisa'nın yerine geçen Yağmur Banda ise medya kulislerinde 'elenebilecek yarışmacılar' listesinde... Survivor All Star ile ilgili sosyal medyada kurulan kulis sayfalarında yer alan son iddialara göre 2 kez şampiyon olan ve Survivor 2022 All Star kadrosunda da isminin geçmesi beklenen, ancak Acun Ilıcalı'nın kadroya almadığı Turbo lakaplı Turabi Çamkıran Dominik'e Nisa Bölükbaşı yerine gelmek için hazırlık yapıyor.
Survivor 2022 All Star hastalıklar ve sakatlıklarla başladı: Nisa kadroda yok!
15 Ocak Cumartesi günü Tv8 ekranlarında seyircisiyle buluşan Survivor All Star 2022'ye sayılı günler kala Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalanarak yarışma kadrosundan çıkarılmıştı.
Survivor Nisa'nın yerine Yağmur Banda geldi peki Nisa Bölükbaşı Survivor'a geri dönecek mi?
Survivor Nisa'nın koronaya yakalandığı ise Acun Ilıcalı'nın, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için açtığı canlı yayında ortaya çıkmıştı. Yarışma öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Nisa Bölükbaşı, karantinaya alındı ve yarışma kadrosundan çıkarıldı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu.
Survivor All Star Gönüllüler parkurların altından kalkamadı!
Öte yandan, Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler mücadelesinde daha ilk haftada bir eleme yaşayan Gönüllüler takımı rakipleriyle baş edemeyince, Acun Ilıcalı'nın çareyi eski All Star şampiyonunda bulduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı