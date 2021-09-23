Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu işte Acun Ilıcalı'nın seçtiği bomba isimler
TV8'in reytingleri alt üst eden yarışması Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu sosyal medya kulislerine düştü. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022'ye seçtiği kadrodaki flaş isimler...
TV8'in başarısı ve reyting rekorları adeta kemikleşmiş yarışması Survivor, 2022'de All Star ile yeniden ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı, alıştığımız ve bildiğimiz Survivor'dan farklı olarak, genellikle All Star'da önceki senelerde Survivor programlarına katılmış ama elenmiş ya da bazı talihsizlikler sonucu adaya veda etmiş kişileri programa geri çağırıyor.
İşte sosyal medyaya yansıyan o isimlerle Survivor All Star 2022'nin belirginleşmeye başlayan kadrosu...
Survivor yarışma programı sırasında adından sıkça söz ettiren yarışmacılar da All Star'da yarışmaya hak kazanabiliyorlar.
Bu sene ise bir başka All Star, TV8 ekranlarında boy gösterecek ve şimdiden bu senenin yarışmacıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.