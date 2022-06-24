Survivor Aleyna'dan Demet Akalın'a bomba sözler! " Bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak."
Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Kalaycıoğlu, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Son verdiği röportajında şarkıcı Demet Akalın'a zehir zemberek sözler söyleyen güzel voleybolcu " Herkes onun evine haciz geldiği zaman kameralar karşısında ne kadar ağladığını çok iyi biliyor. O yüzden bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak." dedi.
Ekranların sevilen yarışması Survivor ile yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Son verdiği röportajında şarkıcı Demet Akalın'a zehir zemberek sözler sarf eden güzel voleybolcu herkes onun evine haciz geldiği zaman kameralar karşısında ne kadar ağladığını çok iyi biliyor diyerek " O yüzden bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak." dedi.
Her hareketiyle olay oluyor..
Survivor'da adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak aşk iddialarını yalanlayan Aleyna Kalaycıoğlu, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.
Demet Akalın'a cevap verdi
Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez Demet Akalın'a verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Zehir zemberek sözler
Demet Akalın'ın kendisiyle ilgili 'geçmiş dönemde ajitasyona kurban gittik' sözleri ile ilgili fikri sorulan Kalaycıoğlu, zehir zemberek sözler kullandı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Demet Akalın'a verdiği o cevap!