Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan iç çamaşırsız olay pozlar

Survivor 2021'de yarışan ünlü isimler arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra adından söz ettirmeye Instagram pozlarıyla devam ediyor. Bir markanın çekimi için kamera karşısına geçen Kalaycıoğlu'nun ceketinin altına sütyen giymeden verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.