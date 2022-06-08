Survivor Adem ile Atakan birbirine girdi! Set çalışanları zor ayırdı!
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da yeni haftaya eski şampiyonlardan Çağan Atakan Arslan ile Adem Kılıçcı'nın sert tartışması damga vurdu! Dokunulmazlık mücadelesi sırasında oyun alanında kavga eden iki iddialı yarışmacıyı, arkadaşları zor ayırdı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da yeni haftaya eski şampiyonlar Çağan Atakan Arslan ile Adem Kılıçcı'nın sert tartışması damga vurdu. Dokunulmazlık mücadelesi sırasında oyun alanında birbirine giren iki iddialı yarışmacıyı, arkadaşları zor ayırdı!
Gerilim dolu olay böyle başladı..
Ekranlara gelen 'Survivor 2022'de ünlüler takımından üç, gönüllülerden bir yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. Adaylar ise, Hikmet Tuğsuz, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Anıl Berk Baki'ydi. Veda eden ismi yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı.
Bu hafta All Star'dan elenen Evrim oldu.
Evrim, "Çok güzel beş ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Elimden geleni yaptım. Ben buradaki kitabımı kapattım, burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Elimden geleni yaptım, aslında bana oy atanların sayesinde ben bu kadar kaldım" şeklinde konuştu.
Tartışma elemenin önüne geçti..
Fiziksel müdahalenin eşiğinden dönülen Adem Kılıçcı-Çağan Atakan Arslan tartışması, elemenin önüne geçti.