Survivor Adem ile Atakan birbirine girdi! Set çalışanları zor ayırdı!

Bu hafta All Star'dan elenen Evrim oldu.

Evrim, "Çok güzel beş ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Elimden geleni yaptım. Ben buradaki kitabımı kapattım, burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Elimden geleni yaptım, aslında bana oy atanların sayesinde ben bu kadar kaldım" şeklinde konuştu.