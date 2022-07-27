Survivor Adem Acun Ilıcalı'yı neden takipten çıktığını açıkladı! Sebebini duyunca şok olacaksınız, Acun abiyi...

Ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yaparak seyircisine veda etmişti. Yarışmayı birinci olarak Nisa Bölükbaşı, ikinci olarak da Adem Kılıçcı tamamlamıştı. Survivor 2018 şampiyonu olan Kılıçcı geçtiğimiz günlerde YouTube'de yayınlanan Bi' Başka adlı programa konuk oldu. Kılıçcı medya patronu Acun Ilıcalı ile ilgili iddialara cevap verdi, bakın ne dedi...