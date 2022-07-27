Survivor Adem Acun Ilıcalı'yı neden takipten çıktığını açıkladı! Sebebini duyunca şok olacaksınız, Acun abiyi...
İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. İkinciliği elde eden Adem Kılıçcı youtube da yayınlanan "Bi başka" adlı programa konuk olarak katıldı. Kılıçcı Acun Ilıcalı ile ilgili iddialara samimi cevaplar verdi, neden takipten çıktığını açıkladı...
Ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yaparak seyircisine veda etmişti. Yarışmayı birinci olarak Nisa Bölükbaşı, ikinci olarak da Adem Kılıçcı tamamlamıştı. Survivor 2018 şampiyonu olan Kılıçcı geçtiğimiz günlerde YouTube'de yayınlanan Bi' Başka adlı programa konuk oldu. Kılıçcı medya patronu Acun Ilıcalı ile ilgili iddialara cevap verdi, bakın ne dedi...
Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu elde etmesinin ardından Adem Kılıçcı ikincilik elde etmişti.
Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı ile alakalı iddialara cevap geldi. Kılıçcı, Acun Ilıcalı ile aralarında bir espri olduğunu söyledi.
Adem Kılıçcı YouTube'de yayınlanan Bi' Başka adlı programa konuk oldu. Sunucu İrem Erbaş Adem Kılıçcı'ya burada, Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takip etmemesini sordu.