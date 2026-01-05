Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da Bayhan’ın “varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek üç kilo pirinci tek günde pişirmesi sosyal medyada gündem olurken, 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde Survivor’da kim elendi sorusu da yanıt buldu. İşte Survivor 2026 son bölümde yaşananlar…
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de ada şartları yarışmacıları zorlamaya devam ederken, Bayhan’ın aldığı karar izleyicileri şaşırttı.
BAYHAN’IN 3 KİLO PİRİNÇ HAMLESİ GÜNDEM OLDU
Bayhan, “Varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek Survivor şartlarında 3 kilo pirinci tek günde pişirdi.
Bu hamle, takım arkadaşları arasında tartışma yaratırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyicilerin bir kısmı Bayhan’ın bu hareketini stratejik bulurken, bir kısmı ise ada düzenini bozduğunu savundu.
SURVIVOR 2026 İLK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026 yeni sezonun ilk ödül oyunu, kırmızı ve mavi takımlar arasında oynandı. Yarışmacılardan sepetlere 5 isabetli atış yapmaları istendi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ödül oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise oyun sonunda ceza aldı.
SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 OCAK 2026
Düelloyu kaybeden Selen, Survivor 2026 Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’ya veda eden ilk isim Selen oldu.