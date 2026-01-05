BIST 11.725
Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da Bayhan’ın “varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek üç kilo pirinci tek günde pişirmesi sosyal medyada gündem olurken, 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde Survivor’da kim elendi sorusu da yanıt buldu. İşte Survivor 2026 son bölümde yaşananlar…

Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de ada şartları yarışmacıları zorlamaya devam ederken, Bayhan’ın aldığı karar izleyicileri şaşırttı.

Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı

BAYHAN’IN 3 KİLO PİRİNÇ HAMLESİ GÜNDEM OLDU

Bayhan, “Varlık içinde yokluk çekmeye gerek yok” diyerek Survivor şartlarında 3 kilo pirinci tek günde pişirdi.

Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı

Bu hamle, takım arkadaşları arasında tartışma yaratırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyicilerin bir kısmı Bayhan’ın bu hareketini stratejik bulurken, bir kısmı ise ada düzenini bozduğunu savundu.

Survivor Adasını karıştıran hareket! Bayhan 3 kilo pirinci birden pilav yaptı

SURVIVOR 2026 İLK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026 yeni sezonun ilk ödül oyunu, kırmızı ve mavi takımlar arasında oynandı. Yarışmacılardan sepetlere 5 isabetli atış yapmaları istendi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ödül oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise oyun sonunda ceza aldı.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 OCAK 2026

Düelloyu kaybeden Selen, Survivor 2026 Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’ya veda eden ilk isim Selen oldu.

