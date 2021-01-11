Survivor adasında diskalifiye şoku ünlüler takımından biri veda edecek!

Survivor'ın başlamasıyla ise sosyal medyada ortalık yıkıldı. Son olarak ise bir diskalifiye iddiası ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü.