Survivor 2023 bomba gibi geliyor! Fenomenler kadrosu belli oldu: O ünlü isimler Survivor kadrosunda!

Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müjdeyi ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tanıtım videosunda geçtiğimiz günlerde "Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor" sözleriyle vermiş ve başvuruların başladığını duyurmuştu.