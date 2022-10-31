Survivor 2023 bomba gibi geliyor! Fenomenler kadrosu belli oldu: O ünlü isimler Survivor kadrosunda!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını kırarak izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başaran Survivor 2023'ün tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, programının yapımcısı ve sunucusu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni format açıklaması heyecan yaratmıştı. Merakla beklenen yarışmada yarışmacı kadrosu ise merak konusu olmuştu. Ortaya atılan iddiaya göre yarışmanın kadrosunda bu sene birbirinden 'fenomen' isimler alacak. İşte o yarışmacılar ve yeni format detayı...
Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müjdeyi ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tanıtım videosunda geçtiğimiz günlerde "Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor" sözleriyle vermiş ve başvuruların başladığını duyurmuştu.
Survivor severleri heyecanlandıran açıklamanın ardından yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklanması beklenirken, 'Survivor 2023 Fenomenler' kadrosu ile ilgili çok çarpıcı isimlerin yer alacağı iddia edildi. İşte Survivor 2023 Fenomenler kadrosunda yer alması beklenen isimler...
Geçtiğimiz sezonda eski şampiyonların da mücadele ettiği 'All Star' yılında Nisa Bölükbaşı'nın mutlu sona ulaştığı Survivor'ın yeni sezonu merakla bekleniyor.
Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı.