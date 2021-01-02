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MEDYA

Survivor 2021'nin ilk fragmanı yayımlandı

Yeni sezonu merakla beklenen TV8'de yayımlanacak olan Survivor 2021'in tanıtımı filmi izleyiciyle buluştu.

Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Baş pehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu ve komedyen Hayrettin, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda yarışacak isimler olacak.

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