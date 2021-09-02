Survivor 2021'de kim öpüştü? Ayşe Yüksel'den sosyal medyayı sallayan bomba itiraf
TV8 Survivor 2021 yarı finalinde elenen Ayşe Yüksel'den ada hayatına ilişkin ortalığı karıştıracak iddia... Ayşe Yüksel, Survivor'da bazı yarışmacıların öpüştüğünü itiraf etti.
Tv8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran 'Survivor 2021' yarışma programının yarı finalinde elenen Ayşe Yüksel, kendisine program ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. 21 yaşındaki sporcu, son olarak katıldığı Onedio'nun programında şoke eden bir itirafta bulundu. "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna verdiği cevapta, programla ilgili konuşmak istediği çok detay olduğunu, konulursa ortalığın karışacağını ifade ederek bombayı patlattı. Yarışmada öpüşenlerin olduğunu ileri sürdü.
Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel, İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu yarışma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor.
Yüksel, son olarak katıldığı Onedio'nun programında şoke eden bir itirafta bulundu.
"İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: