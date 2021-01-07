Survivor 2021 yıldızı Cemal Hünal adaya gitti eşi Lale Cangal bakın ne paylaştı

Lale Cangal, eşiyle olan bir pozunu paylaşarak şu notu düştü:

''Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az...''