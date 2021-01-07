Survivor 2021 yıldızı Cemal Hünal adaya gitti eşi Lale Cangal bakın ne paylaştı
Acun Ilıcalı'nın programı Survivor 2021 kadrosuna dahil olan Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, eşinin gidişiyle bakın ne paylaştı.
TV8'de ekrana gelecek olan Survivor 2021 kadrosu açıklanırken yarışmadaki en dikkat çeken isimlerden biri Cemal Hünal oldu. 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Lale Cangal, eşiyle olan bir pozunu paylaşarak şu notu düştü:
''Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az...''
''Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum… Göreceğiz.''
Cemal Hünal: Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye’de doğmuştur. Çocukluğu Maçka’da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı’nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal’dır. Annesinin adı Vicki Hünal.