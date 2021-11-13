Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşk bombası

TV8 Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile yakalandı.