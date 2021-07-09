Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın gittiği mekan karıştı! Yumruklar havada uçuştu!
EDİRNE'de Yağlı Güreş sporcularının düzenlediği bir yemek organizasyonuna katılan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban şaştı kaldı! İsmail Balaban'ın olduğu gecede ortalık fena karıştı.
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın olduğu gecede ortalık karıştı... Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yemekli toplantı düzenleyen 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim müzik eşliğinde oynarken, yüzüne yanlışlıkla yerel gazete muhabiri Hüsnü Sarıgül'ün eli geldi. Bunu saldırı sanan Selim'in oğlu Melih Selim, gazeteci Sarıgül'ü yumrukladı.
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın olduğu gecede olay çıktı…Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yarın başlayacak güreşler öncesi dün akşam, gazeteciler ve davetlilerin katıldığı yemek verdi.
Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler sahneye çıkarak karşılıkla oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre sonra ağa Seyfettin Selim de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti.
Karşılıklı göbeklerin atıldığı sırada kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Seyfettin Selim'in yüzüne çarptı.