Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze evleniyor Gamze Atakan kimdir
TV8 Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' dediği eski nişanlısı Gamze Atakan nişanlandı. Peki evlilik yolunda olan Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında...
TV8'in en iddialı ve reytingi yüksek programlarından Survivor 2021'in şampiyonu olan Milli Güreşçi İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan nişanlanarak evlilik yoluna girdi. İsmail Balaban'ın annesinin, Survivor 2021'de yarıştığı dönemde aile bireyleriyle telefon hakkı verildiği gün oğluna, 'O bir yılan, senin bildiğin kız değil oğlum, onun adını anma' dediği ve yarışmanın ardından da ayrıldığı eski nişanlısı Gamze Atakan'ın nişan töreni sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz sene Survivor 2021'de yarışan güreşçi İsmail Balaban, iletişim ödülünü kazandıktan sonra annesiyle konuşmuş ve nişanlısıyla ilgili duydukları karşısında adeta yıkılmıştı.
İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' demesiyle gündeme gelen Gamze Atakan ise aylar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın da birlikte olduğu kendisi gibi zıraat mühendisi sevgilisi ile nişanlandığı ortaya çıktı.
Survivor 2021'de mücadele ederken annesinin "Nişanlın tam bir yılan, ayrıl ondan" sözleriyle yıkılan İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'ın evlilik yoluna girmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.