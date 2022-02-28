Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze evleniyor Gamze Atakan kimdir

TV8'in en iddialı ve reytingi yüksek programlarından Survivor 2021'in şampiyonu olan Milli Güreşçi İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan nişanlanarak evlilik yoluna girdi. İsmail Balaban'ın annesinin, Survivor 2021'de yarıştığı dönemde aile bireyleriyle telefon hakkı verildiği gün oğluna, 'O bir yılan, senin bildiğin kız değil oğlum, onun adını anma' dediği ve yarışmanın ardından da ayrıldığı eski nişanlısı Gamze Atakan'ın nişan töreni sosyal medyaya bomba gibi düştü.