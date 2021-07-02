Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'dan olay açıklama: O isimle asla görüşmem!

'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' Hürriyet Youtube kanalında. Her cuma saat 14.00'da yayınlanan programın bu haftaki konuğu İsmail Balaban. O, Kırkpınar çayırında 2 kez başpehlivan olmuş bir şampiyon. Ancak çoğumuz onu televizyonların fenomen yarışma programı Survivor ile tanıdık. Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'İn bu haftaki konuğu Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada yaşadıkları ve özel hayatına ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı.