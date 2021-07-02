Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'dan olay açıklama: O isimle asla görüşmem!
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. İsmail Balaban, yarışmacı arkadaşı Dora ile asla görüşmeyeceğini söyledi. Rn çok kırıldığı kişinin ise Çağrı olduğunu ifade etti.
'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' Hürriyet Youtube kanalında. Her cuma saat 14.00'da yayınlanan programın bu haftaki konuğu İsmail Balaban. O, Kırkpınar çayırında 2 kez başpehlivan olmuş bir şampiyon. Ancak çoğumuz onu televizyonların fenomen yarışma programı Survivor ile tanıdık. Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'İn bu haftaki konuğu Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada yaşadıkları ve özel hayatına ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı.
İsmail Balaban asla görüşmeyeceği ismi açıkladı
İsmail Balaban Survivor yarışmasını, diğer yarışmacılarla neler yaşadıklarını anlattı, hayatına dair bilinmeyen gerçekleri Hakan Gence’ye açıkladı.
"Ona kızgınım"
İsmail Balaban, yarışmada en çok Dora'yla anlaşamadığını ifade ederek "Ona kızgınım" dedi ve bir daha görüşmeyeceğini ifade etti.
En iyi anlaştığı kişi Batuhan, en kırgın olduğu isim Çağrı
Survivor 2021 şampiyonu Balaban, en iyi anlaştığı kişinin ise Batuhan olduğunu söyleyerek, en çok kırıldığı kişinin de 'ağzından çıkan kırıcı sözler' nedeniyle Çağrı olduğunu söyledi.