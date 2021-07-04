Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İlk kez konuştu

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısından ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışma sırasında annesi ve nişanlısı arasında çıkan gerginlik sebebiyle zor durumda kalmıştı. Peki İsmail Balaban ve Gamze Atakan ayrıldı mı?