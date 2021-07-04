Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı? İlk kez konuştu
Tv8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban hakkında en çok merak edilen soru 'nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılıp ayrılmadığı'na yönelik...Yarışma sırasında nişanlısı ve annesi arasında yaşanan sorunlar sebebiyle zor durumda kalmasının ardından ilk kez nişanlısıyla ilgili açıklama yaptı.
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ın nişanlısından ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışma sırasında annesi ve nişanlısı arasında çıkan gerginlik sebebiyle zor durumda kalmıştı. Peki İsmail Balaban ve Gamze Atakan ayrıldı mı?
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye samimi açıklamalarda bulunan İsmail Balaban, hakkında ne çok merak edilen konu olan 'nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılıp ayrılmayacağı'na ilişkin açıklama yaptı.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma sırasında nişanlısı ve annesi arasında yaşanan sorunlar sebebiyle zor durumda kaldı. Son olarak şampiyon olduktan sonra Survivor yarışmacıları ile Demet Akalın'ın da olduğu grupla organizasyonda görüldü.
Gence'nin "Adadayken annenle telefon konuşmanda, nişanlınla ailen arasında bir sorun yaşandığını öğrendin. Şimdi durum nasıl?" sorusuna Balaban şöyle yanıt verdi:
"Daha konuşmadık. Memlekete gidince hem ailemle hem onunla görüşeceğim."