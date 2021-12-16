Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker'den ayrıldı mı 'Eski nişanlısı Gamze'ye gönderme'
TV8 Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban aynı yarışmada yer alan, yarışma bittikten aylar sonra da aşk yaşamaya başladığı İlayda Şeker'den ayrıldı mı? Kırkpınar güreşçisi İsmail Balaban'ın sonradan sildiği paylaşımı sosyal medyada İlayda'dan ayrıldığı, eski nişanlısı Gamze Atakan'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.
TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı. Survivor 2021 şampiyonu olmasının ardından aynı yarışmada önceki haftalarda elenen İlayda Şeker ile yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban'ın yaptığı paylaşım, İlayda'dan ayrıldığını ve eski nişanlısı Gamze Atakan'a gönderme yaptığı yönünde söylentilere yol açtı.
İlayda Şeker'i Antalya'daki ailesi ile tanıştıran ve evlilik hazırlıkları yaptıkları söylentileri dolaşan İsmail Balaban'ın son paylaşımında "Yanlış insana güvenmiş" ifadesini kullanıp ardından silmesi takipçilerinin dikkatini çekti.
İşte o paylaşım...
Eski sevgilisi Gamze Atakan ile yollarını ayırdıktan sonra İlayda Şeker'le aşka yelken açan İsmail Balaban'ın sosyal medya hesabından bu şaşırtan paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırdı.