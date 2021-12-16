Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker'den ayrıldı mı 'Eski nişanlısı Gamze'ye gönderme'

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı. Survivor 2021 şampiyonu olmasının ardından aynı yarışmada önceki haftalarda elenen İlayda Şeker ile yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban'ın yaptığı paylaşım, İlayda'dan ayrıldığını ve eski nişanlısı Gamze Atakan'a gönderme yaptığı yönünde söylentilere yol açtı.