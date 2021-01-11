Survivor 2021 ilk eleme adayı bakın kim oldu dokunulmazlığı kaybettiler

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 TV8 kanalının yüzünü güldüren reytinglerle başladı. Sezona hızlı bir giriş yapan yarışmada heyecan dün akşam doruktaydı. Survivor 2021'in ikinci gününde ünlüler ve gönüllüler takımları özel olarak hazırlanan havuzlu bir parkurda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti.