Survivor 2021 ilk eleme adayı bakın kim oldu dokunulmazlığı kaybettiler
Survivor 2021'in ilk eleme adayı dün akşam belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 TV8 kanalının yüzünü güldüren reytinglerle başladı. Sezona hızlı bir giriş yapan yarışmada heyecan dün akşam doruktaydı. Survivor 2021'in ikinci gününde ünlüler ve gönüllüler takımları özel olarak hazırlanan havuzlu bir parkurda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar, seçme avantajı için bayrak yarışı yaptı. Bu oyunda takımlar üç erkek üç kadın yarışmacı belirledi.
Dokunulmazlık oyunu seçme avantajını kazanan ünlüler takımı yarışmacıları, karşı takımdan kimlerle yarışmak istediklerini açıkladı.
Zorlu parkurda 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı mücadele etti.