Survivor 2020'yi başlatan Acun Ilıcalı'dan 'para bende' şovu
TV8 kanalının fenomen yarışması Survivor 2020 kavgalı gürültülü bir başlangıç yaparken, Acun Ilıcalı da şovunu yaptı. Acun Ilıcalı'nın yarışmaya 3 farklı araçla gelmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2020 dün akşam yayımlanan ilk bölümünde herkesi ekranlara kilitledi. Her yıl Survivor Adası'na bambaşka araçlarla giriş yapan Acun Ilıcalı bu sene de farklı bir araç tercih etti.
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Bu sene Survivor Adası'na gelirken 3 farklı araç tercih eden Acun Ilıcalı'nın en çok konuşulan aracı ise 3 tekerlekli kırmızı spor aracı oldu.
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Herkesin ilgi odağı olan 3 tekerlekli spor aracının ardından ise Ilıcalı, off-road bir araca bindi.
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Acun Ilıcalı, son olarak ise yarışmacıların yanına ulaşmak için jet-ski tercih etti.
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