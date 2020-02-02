Survivor 2020'ye yıldız futbolcu katıldı Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu
Acun Ilıcalı, yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2020'ye yıldız bir futbolcunun katıldığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
TV8 ekranlarında final yapmaya hazırlanan O Ses Türkiye yarışmasının ardından başlayacak olan Survivior 2020'de kadrolar şekillenmeye başladı. 16 Şubat Pazar günü başlayacak olan Survivor 2020'ye ünlü bir futbolcu dahil oldu.
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Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.
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Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Acun Ilıcalı açıklamıştı.
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Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlenmişti.
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