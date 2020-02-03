Survivor 2020'ye sürpriz isim! MasterChef Yasin Obuz Survivor kadrosuna dahil oldu
Survivor 2020 yarışmacıları gün geçtikçe netleşiyor. MasterChef Yasin Obuz'un Survivor yarışmacısı olarak dahil olduğu duyuruldu.
O Ses Türkiye biter bitmez yani 16 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2020 yarışmasının kadrosu herkes tarafından merakla bekleniyor. Survivor'ın başlama tarihi yaklaştıkça ise ünlü yıldızların isimleri açıklanmaya başladı. Son olarak kadroya bomba bir isim dahil oldu.
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TV8 ekranlarında herkes tarafından ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor 2020'ye dahil oldu.
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Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.
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Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Acun Ilıcalı açıklamıştı.
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