Survivor 2020'ye iki yeni sürpriz isim! İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'nin ilk haftasında ünlüler takımı sakatlık şokuyla yarışmaya moralsiz başladılar. Yarışmanın en iddialı isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sakatlıkları izleyenleri şoke etti. Ilıcalı, sakatlıkları nedeniyle yarışamadan ayrılan iki ismin yerine ünlüler takımına iki yeni yarışmacının katılacağını duyurdu.