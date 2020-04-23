Survivor 2020'de voleybol maçını kim kazandı? Sembol kazananları belli oldu
TV8'de 22 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen Survivor 2020'de sembol oyunu ve voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları orman evinde kalmak için kıyasıya mücadele içine girdiler.
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de dün yayımlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler arasında sembol oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve yarışmacılardan oluşan iki takım ise voleybol maçında karşı karşıya geldi. Acun ise karşı takım için ödülü arttırarak iddiasını ortaya koydu.
"Sembol oyunlarını kimler kazandı?": Survivor 2020'nin 54. bölümde her iki takımda da erkekler ve kadınlar ayrı ayrı mücadele ettiler. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.
Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu. Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı aldı ve orman evi ödülünü kazanmış oldular.