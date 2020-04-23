Survivor 2020'de voleybol maçını kim kazandı? Sembol kazananları belli oldu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de dün yayımlanan yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler arasında sembol oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve yarışmacılardan oluşan iki takım ise voleybol maçında karşı karşıya geldi. Acun ise karşı takım için ödülü arttırarak iddiasını ortaya koydu.