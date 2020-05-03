Survivor 2020'de ilk eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı'dan Ersin'e kötü haber
Dün ekranlara gelen Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada oyunu kaybeden gönüllüler ada konseyinde eleme adayını belirlediler.
TV8'de 2 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor 64. bölümde ünlüler ve gönüllüler arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı yarışmada her iki takımda dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler.
"Ünlüler geriden gelip kazandılar": Survivor'da gönüllüler takımı ilk başlarda oyunu önde götürmelerine rağmen ünlüler takımı geriden gelip yarışmayı kazanmayı bildiler. Gönüllüler oyunun başında skorda üstünlüğü ele geçirse bile Ünlüler takımı geriden gelip yetişti ve skoru ilk olarak 5-5'e getirdi.
Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8'e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.
"Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu": Survivor’da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında adı en çok yazılan ve eleme adayı olan Survivor Berkan, ilk defa isminin çıkması ve eleme adayı olmasından dolayı heyecanlandığı söyledi.