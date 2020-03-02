Survivor 2020'de iki yarışmacı diskalifiye oldu! Haftanın ilk eleme adayı belirlendi
TV8'de ekranlara gelen Survivor 2020'ye geçen hafta katılan yeni yarışmacı Erman Altıkardeş için Acun Ilıcalı flaş bir karar aldı. Yarışmada sık sık yaşadığı tartışmalarla anılan ve son olarak Yasin ile de kavga eden ünlüler takımından Erman, Survivor'dan diskalifiye edildi.
1 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor 2020'nin son bölümünde yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, aldıkları bir kararı paylaştı. Survivor ada konseyinde konuşan Ilıcalı, son oyunlarda yer almayan Erman ve Fatma hakkında verilen kararı duyurdu.
"Erman Survivor'a adapte olamadı": Acun Ilıcalı, yarışmaya yeni katılan Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.
"Son olarak Yasin ile kavga etti": Survivor'da erzak oyununda rakip adayı Yasin'e laf atan Erman ile Yasin arasında kavga çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri sinirleri tavana çıkardı.
Yasin'e meydan okuyan Erman'ın "Sende bana saldıracak yürek var mı? Varsa gel saldır" şeklindeki sözleri ortamı daha da gerip, birbirlerinin üzerine yürüyen Erman ile Yasin'i takım arkadaşları zor ayırdı.